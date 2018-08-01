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Жилье в Молжаниновском может подешеветь к осени
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Жилье в Молжаниновском может подешеветь к осени 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 августа 2018
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Такие выводы сделали эксперты агентства «Индикаторы рынка недвижимости».
— Сейчас цены понижаются — это общая тенденция по городу. В настоящее время стоимость квадратного метра в районе Молжаниновский составляет 152 580 рублей. Это почти на 1,6% меньше, чем в прошлом месяце, — рассказал журналистам представитель агентства.
В рейтинге районов Москвы по среднему уровню цен на квартиры Молжаниновский занимает 72-е место из 86.
Согласно прогнозу аналитиков агентства, средняя цена на квартиры в районе через три месяца составит 148 169 рублей за квадратный метр. (еп)
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