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В Подмосковье более 50 тысяч квартир ввели в эксплуатацию в 2018 году
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В Подмосковье более 50 тысяч квартир ввели в эксплуатацию в 2018 году 

РИА Новости 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. За первое полугодие 2018 года в Подмосковье ввели в эксплуатацию больше квартир, чем за тот же период прошлого года. Всего 51 335 квартир сдали в регионе, это превышает показатели прошлого года на треть. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на Мособлстат.
Из общего количества введенных в эксплуатацию квартир 52,2% сдано за счет собственных и заемных средств населения. Более 98% зданий имеют жилое назначение. Всего порядка 200 зданий относятся к нежилому назначению. По сравнению с прошлым годом в 2018 на услуги в строительстве потрачено почти на 5% больше средств — 139,5 миллиарда рублей.
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