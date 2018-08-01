В Подмосковье более 50 тысяч квартир ввели в эксплуатацию в 2018 году

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости . За первое полугодие 2018 года в Подмосковье ввели в эксплуатацию больше квартир, чем за тот же период прошлого года. Всего 51 335 квартир сдали в регионе, это превышает показатели прошлого года на треть. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на Мособлстат.

Из общего количества введенных в эксплуатацию квартир 52,2% сдано за счет собственных и заемных средств населения. Более 98% зданий имеют жилое назначение. Всего порядка 200 зданий относятся к нежилому назначению. По сравнению с прошлым годом в 2018 на услуги в строительстве потрачено почти на 5% больше средств — 139,5 миллиарда рублей.