Пенсионерам вернут взносы на капремонт

Подписанный президентом федеральный закон позволит регионам компенсировать пенсионерам-владельцам квартир взносы на капремонт. Нововведения затронут неработающих стариков. Живущим в одиночестве, достигшим 70 лет, компенсируют половину взноса, а дожившим до 80 лет взнос возместят полностью. Такие же суммы новый закон предусматривает для пожилых граждан страны, семьи которых состоят из неработающих пенсионеров или инвалидов I или II групп. Компенсацию выплатят только собственникам жилья.

Закон вступит в силу с начала следующего года.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.07.2018 № 226-ФЗ Документ включен в СПС «Консультант Плюс»