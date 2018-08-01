Прокуратура Севастополя выявила завышение стоимости работ в рамках ФЦП на 650 тысяч рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 августа. / ТАСС /. Прокуратура Севастополя выявила факт превышения полномочий должностными лицами ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» при заключении контракта на работы для строительства газовой котельной в Севастополе, в результате чего предприятию-подрядчику более 650 тыс. рублей выплачены незаконно. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Прокуратура проверяла законность использования средств, выделенных в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

"В августе 2017 года ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» с предприятием-подрядчиком заключен контракт о выполнении проектно-изыскательских работ для строительства газовой котельной по ул. Терлецкого в Балаклавском районе города Севастополя. В ноябре 2017 года сторонами заключено дополнительное соглашение к контракту, в соответствии с которым стоимость проектно-изыскательских работ по указанному объекту увеличена на 650 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Материалы проверки направлены в следственный отдел по Ленинскому району СУ СК России по городу Севастополю для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении должностных лиц заказчика по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», а также должностных лиц подрядчика по статье «Мошенничество».

Как сообщалось ранее, прокуроры уже выявляли у ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» незаконное увеличение цены контакта при реализации ФЦП. Тогда предприятию-подрядчику более 1,2 млн рублей было выплачены незаконно. Кроме того, в Севастополе было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении государственного контракта на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе, в результате чего более 2 млрд рублей оказались на счетах банка с отозванной лицензией.