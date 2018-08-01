МЭР оценил темпы роста инвестиций в основной капитал России

Темпы роста инвестиций в основной капитал России во втором квартале текущего года составили 2-3% в годовом выражении. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.

"По оценке Минэкономразвития России , темпы роста инвестиций в основной капитал во втором квартале 2018 снизились до 2-3% год к году", — заявили в МЭР.

Отмечается, что объем строительных работ во втором квартале увеличился после слабых результатов первого квартала. В свою очередь выпуск промышленных товаров инвестиционного назначения в апреле-июне продолжал устойчиво расти.

Ранее сообщалось, что власти увеличат объем инвестиций для выполнения майского указа.