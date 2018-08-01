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ВБРР изменил условия по картам «Вокруг света» и «Каникулы»
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ВБРР изменил условия по картам «Вокруг света» и «Каникулы» 

Банки.ру 1 августа 2018
Изменения коснулись программ лояльности этих карт в категории Mastercard World Black Edition. Так, по карте «Вокруг света» теперь начисляется 3 балла за каждые потраченные 50 рублей. При этом оборот по карте по оплате товаров и услуг в месяц должен составлять от 70 тыс. рублей. При обороте до 69 999 рублей включительно начисляется 2 балла за каждые 50 рублей. Прежде начислялось 2 балла за каждые 50 рублей независимо от суммы покупок по карте.
По карте «Каникулы» теперь кешбэк в размере 5% и 10% начисляется при обороте по карте за оплату товаров и услуг в месяц до 69 999 и от 70 000 рублей соответственно в категории «Развлечения» (ранее клиенту возвращалось 5% в этой же категории независимо от суммы покупок). Также изменилась максимальная сумма возмещения, теперь она равна 20 тыс. рублей в месяц (до этого — 30 тыс. рублей).
«Необходимо отметить, что остальные условия по картам остались прежними, а повышение начислений по программам лояльности увеличили привлекательность карт», — комментирует эксперт по картам Банки.ру Ирина Вязникова.
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