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Меняйло: около 2 млн кв. м. жилья в Сибири остаются аварийными
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Меняйло: около 2 млн кв. м. жилья в Сибири остаются аварийными 

ТАСС 1 августа 2018
ОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Около 2 млн квадратных метров жилья признано аварийным из-за изношенности построек и инфраструктуры ЖКХ в Сибирском федеральном округе (СФО). Об этом в среду сообщил в ходе визита в Омск полномочный представитель президента РФ по СФО Сергей Меняйло.
"В Сибирском регионе признано аварийным еще 2 млн квадратных метров жилья. К сожалению, у нас во многих населенных пунктах, особенно в отдаленных, все жилье и жилищно-коммунальное хозяйство это постройки 1960-х годов. По ним мы вопросы решаем не без помощи федерального центра", — сказал Сергей Меняйло.
Меняйло уточнил, что в данный момент в Новосибирске тестируется новые механизмы расселения жителей из аварийного жилья. «Сейчас на примере Новосибирска прорабатываются возможные новые механизмы расселения аварийных домов. С учетом интересов граждан, муниципалитета и застройщиков», — рассказал полпред.
На начало июня в регионах Сибирского федерального округа ликвидировано более 2,1 млн кв. м аварийного жилья (96% от общего плана), расселено около 135 тыс. человек.
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