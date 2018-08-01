Меняйло: около 2 млн кв. м. жилья в Сибири остаются аварийными

ОМСК, 1 августа. / ТАСС /. Около 2 млн квадратных метров жилья признано аварийным из-за изношенности построек и инфраструктуры ЖКХ в Сибирском федеральном округе (СФО). Об этом в среду сообщил в ходе визита в Омск полномочный представитель президента РФ по СФО Сергей Меняйло

"В Сибирском регионе признано аварийным еще 2 млн квадратных метров жилья. К сожалению, у нас во многих населенных пунктах, особенно в отдаленных, все жилье и жилищно-коммунальное хозяйство это постройки 1960-х годов. По ним мы вопросы решаем не без помощи федерального центра", — сказал Сергей Меняйло.

Меняйло уточнил, что в данный момент в Новосибирске тестируется новые механизмы расселения жителей из аварийного жилья. «Сейчас на примере Новосибирска прорабатываются возможные новые механизмы расселения аварийных домов. С учетом интересов граждан, муниципалитета и застройщиков», — рассказал полпред.

На начало июня в регионах Сибирского федерального округа ликвидировано более 2,1 млн кв. м аварийного жилья (96% от общего плана), расселено около 135 тыс. человек.