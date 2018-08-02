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Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО во II квартале выросла на 9,5%
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Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО во II квартале выросла на 9,5% 

Прайм 18 часов назад
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Выручка «Ростелекома» по МСФО во втором квартале выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77,365 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Чистая прибыль увеличилась на 9,5% — до 3,094 миллиарда рублей. Показатель OIBDA снизился на 4% — до 23,659 миллиарда рублей.
"Ростелеком" — один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов. Государство через Росимущество владеет 45,04% уставного капитала, ВЭБ — 3,96%, «дочка» оператора ООО «Мобител» — 12,01%.
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