Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО во II квартале выросла на 9,5%

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Выручка «Ростелекома» по МСФО во втором квартале выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77,365 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль увеличилась на 9,5% — до 3,094 миллиарда рублей. Показатель OIBDA снизился на 4% — до 23,659 миллиарда рублей.