«Донстрой» ввел пять корпусов ЖК «Сердце столицы»

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Девелоперская компания «Донстрой» ввела в эксплуатацию в Москве пять корпусов ЖК «Сердце столицы».

Как говорится в сообщении компании, общая площадь сданных домов на Шелепихенской набережной составляет 380 тысяч квадратных метров. Всего в них расположены 1854 квартиры и 468 апартаментов.

"Сердце столицы" — проект комплексной застройки территории площадью 14 гектаров на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром «Москва-Сити».

Жители первой очереди ЖК сразу получат в пользование обширную инфраструктуру, размещенную в стилобатной части комплекса, отмечается в пресс-релизе. В частности, здесь расположен фитнес-клуб с бассейнами, торговый центр, медицинский центр, магазины, кафе и рестораны.

В подземной части комплекса размещен паркинг на 2 тысячи мест.

В рамках второй очереди на территории ЖК планируется построить школу и детский сад, стадион, скейтпарк, и разбить парк с водоемом, добавляется в сообщении.

"Донстрой" — московская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве жилья элитного и бизнес-класса. Портфель компании, по собственным данным, включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.