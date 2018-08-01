Энерготрансбанк понизил ставки по депозитам в рублях

Калининградский Энерготрансбанк понизил ставки по депозитам в рублях на 0,3 процентного пункта.

Так, «Энергия лета» (от 50 тыс. рублей на четыре месяца) открывается теперь под 6,2% годовых.

Вклад «Доход» (от 30 тыс. рублей на сроки от месяца до двух лет) открывается в данный момент под 4,7—6,45% годовых, «Накопление» (от 10 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до двух лет) — под 4,8—5,95% годовых.

Проценты по трем депозитам выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

Доходность «Пенсионного» (от 10 тыс. рублей на сроки от месяца до двух лет) составляет 4,8—6,2% годовых. Процентные ставки по депозиту «Персона» (от 1,5 млн рублей на сроки от трех месяцев до двух лет) снизились до 5,3—6,15% годовых. Проценты по этим вкладам ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

«Комфорт» (от 30 тыс. рублей на сроки от полугода до двух лет) доступен под 4,35—5,35% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Депозит «Три валюты» (от 700 тыс. рублей на сроки от полугода до года) размещается под 4,85—4,8% годовых. Проценты ежеквартально капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Процентная ставка по вкладу «Привилегия» (от 10 млн рублей на сроки от шести до девяти месяцев) понижена до 6,25% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Все вклады, кроме «Дохода», пополняемые.