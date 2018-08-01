Задолженность за энергоресурсы два года не опускается ниже 5 млрд рублей

Общая сумма задолженности перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» предприятий и жителей Оренбургской области за потребленные энергоресурсы на 1 июля 2018 года составила 5,17 миллиарда рублей, что на 140 миллионов больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Отметим, что общая задолженность перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» не опускается ниже отметки в 5 миллиардов рублей уже на протяжении двух лет.

— Предприятия и организации региона не оплатили долги за электроэнергию на сумму 2,47 миллиарда рублей. 435 миллионов рублей за свет должны жители области.

А за отопление и горячую воду жители Оренбурга, Орска и Медногорска накопили неоплаченные счета на сумму 1,7 миллиарда. Именно эта задолженность продемонстрировала наибольшую отрицательную динамику, прибавив по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 105 миллионов рублей, — анализируют структуру задолженности в ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». — И это несмотря на активную работу с должниками-физическими лицами, в том числе — списание пени и реструктуризацию задолженности.

Как отмечает поставщик ресурсов, нарушение договорных обязательств в части своевременной оплаты существенно затрудняет выполнение ремонтных и инвестиционных программ, что при сжатых сроках подготовки к зиме становится для ресурсоснабжающих предприятий ощутимой проблемой.