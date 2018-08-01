Ещё
Назначен новый глава департамента торговой недвижимости Colliers International в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.11
–0.04 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Назначен новый глава департамента торговой недвижимости Colliers International в Петербурге 

АСН-Инфо 1 августа 2018
Фото: АСН-Инфо
Департамент торговой недвижимости Colliers International в Петербурге возглавила Ирина Царькова.
В новой должности она будет отвечать за укрепление лидерских позиций компании, а также расширение портфеля проектов и развитие услуг как в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе, так и в других регионах России.
На сегодня департамент торговой недвижимости Colliers International в Москве и Петербурге работает с более чем двадцатью торговыми центрами по всей России — от Мурманска до Улан-Удэ.
В сфере коммерческой недвижимости Ирина Царькова работает более десяти лет, из них восемь — в ведущих западных компаниях. К команде Colliers International Ирина присоединилась в 2012 году, в которой за шесть лет прошла путь от консультанта до директора департамента торговой недвижимости.
АСН-Инфо: последние новости
ВТБ реализует залоговую недвижимость со скидкой до 70% «Группа ЛСР» запускает акцию на жилье в доме NEO Цены на элитное жилье в Петербурге за год снизились на 0,7%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение