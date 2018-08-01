Назначен новый глава департамента торговой недвижимости Colliers International в Петербурге

Департамент торговой недвижимости Colliers International в Петербурге возглавила Ирина Царькова.

В новой должности она будет отвечать за укрепление лидерских позиций компании, а также расширение портфеля проектов и развитие услуг как в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе, так и в других регионах России.

На сегодня департамент торговой недвижимости Colliers International в Москве и Петербурге работает с более чем двадцатью торговыми центрами по всей России — от Мурманска до Улан-Удэ.

В сфере коммерческой недвижимости Ирина Царькова работает более десяти лет, из них восемь — в ведущих западных компаниях. К команде Colliers International Ирина присоединилась в 2012 году, в которой за шесть лет прошла путь от консультанта до директора департамента торговой недвижимости.