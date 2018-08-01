Ещё
В Невском районе Петербурга к 2025 году появится новый пешеходный бульвар
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.11
–0.04 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

В Невском районе Петербурга к 2025 году появится новый пешеходный бульвар 

РИА Недвижимость 1 августа 2018
МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. В Невском районе Санкт-Петербурга к 2025 году построят новый пешеходный бульвар, сообщила группа ЛСР.
Бульвар протяженностью 800 метров построят параллельно линии Октябрьской набережной в составе жилого проекта комфорт-класса «Цивилизация» ЛСР, сообщается в пресс-релизе.
"Создание бульвара будет идти поэтапно. К обустройству пешеходной зоны строители смогут приступить уже в следующем году. Весь проект благоустройства будет завершен вместе с окончанием строительства «Цивилизации», которое намечено к 2025 году", — говорится в нем.
Как указывается в сообщении, на прилегающую к бульвару территорию будут выходить торговые точки, кафе и рестораны. Всю коммерческую недвижимость, которая запроектирована на первых этажах жилых домов, свяжут с пешеходными зонами.
Также, здесь появится велодорожка протяженностью около 1 километра. Отдельная полоса для велосипедистов будет охватывать участки нескольких жилых корпусов, отмечается в сообщении.
Жилой комплекс «Цивилизация» строится между Октябрьской набережной, Дальневосточным проспектом и улицей Крыленко в Невском районе Петербурга. Здесь появится почти 800 тысяч квадратных метров недвижимости. Первый 26-этажный дом в составе жилого комплекса уже сдан.
ЛСР — один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.
РИА Недвижимость: последние новости
Москва заняла 11-е место в мире по росту цен на элитное жилье Половину нового элитного жилья Москвы реализуют в закрытых продажах В ПСН назначен новый вице-президент по операционной деятельности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение