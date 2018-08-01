В Невском районе Петербурга к 2025 году появится новый пешеходный бульвар

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. В Невском районе Санкт-Петербурга к 2025 году построят новый пешеходный бульвар, сообщила группа ЛСР

Бульвар протяженностью 800 метров построят параллельно линии Октябрьской набережной в составе жилого проекта комфорт-класса «Цивилизация» ЛСР, сообщается в пресс-релизе.

"Создание бульвара будет идти поэтапно. К обустройству пешеходной зоны строители смогут приступить уже в следующем году. Весь проект благоустройства будет завершен вместе с окончанием строительства «Цивилизации», которое намечено к 2025 году", — говорится в нем.

Как указывается в сообщении, на прилегающую к бульвару территорию будут выходить торговые точки, кафе и рестораны. Всю коммерческую недвижимость, которая запроектирована на первых этажах жилых домов, свяжут с пешеходными зонами.

Также, здесь появится велодорожка протяженностью около 1 километра. Отдельная полоса для велосипедистов будет охватывать участки нескольких жилых корпусов, отмечается в сообщении.

Жилой комплекс «Цивилизация» строится между Октябрьской набережной, Дальневосточным проспектом и улицей Крыленко в Невском районе Петербурга. Здесь появится почти 800 тысяч квадратных метров недвижимости. Первый 26-этажный дом в составе жилого комплекса уже сдан.

ЛСР — один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.