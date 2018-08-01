Ещё
Специалисты прогнозируют незначительное снижение цен на квартиры в районе Щукино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Специалисты прогнозируют незначительное снижение цен на квартиры в районе Щукино 

Управа района Щукино 1 августа 2018
Фото: Управа района Щукино
По данным агентства «Индикаторы рынка недвижимости», средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в районе Щукино в течение ближайших трех месяцев снизится незначительно. Сегодня она составляет 162 686 рублей.
«Щукино сейчас занимает 38 позицию из 86 в рейтинге столичных районов по среднему уровню цен на квартиры. При этом стоимость жилья здесь на 2,9% ниже среднемосковского уровня. Наиболее вероятное значение среднего уровня цен на квартиры в районе через три месяца составит 162 052 рубля за квадратный метр», — отмечается в сообщении агентства.
Схожие ценовые показатели имеют квартиры рядом со станциями метро «Семеновская» и «Коломенская». Там квадратный метр жилой недвижимости стоит в среднем около 162 тысячи рублей. (ео)
Управа района Щукино: последние новости
В Щукине демонтировали пять незаконно размещенных объектов В центре «Мои документы» на Маршала Василевского помогут оформить пластиковый полис ОМС Более 80 человек сдали кровь в горбольнице №52 района Щукино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение