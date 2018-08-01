Специалисты прогнозируют незначительное снижение цен на квартиры в районе Щукино

По данным агентства «Индикаторы рынка недвижимости», средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в районе Щукино в течение ближайших трех месяцев снизится незначительно. Сегодня она составляет 162 686 рублей.

«Щукино сейчас занимает 38 позицию из 86 в рейтинге столичных районов по среднему уровню цен на квартиры. При этом стоимость жилья здесь на 2,9% ниже среднемосковского уровня. Наиболее вероятное значение среднего уровня цен на квартиры в районе через три месяца составит 162 052 рубля за квадратный метр», — отмечается в сообщении агентства.

Схожие ценовые показатели имеют квартиры рядом со станциями метро «Семеновская» и «Коломенская». Там квадратный метр жилой недвижимости стоит в среднем около 162 тысячи рублей. (ео)