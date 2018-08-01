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Прожиточный минимум во Владимирской области вырос на 468 рублей
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Прожиточный минимум во Владимирской области вырос на 468 рублей 

АиФ Владимир 1 августа 2018
Фото: АиФ Владимир
Во Владимирской области прожиточный минимум на душу населения за второй квартал 2018 года вырос на 468 рублей и составляет 9777 рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
При этом для трудоспособного населения этот показатель составляет 10625 рублей, для пенсионеров — 8189 рублей, для детей — 9911 рублей.
«Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей», — отмечают в правительстве.
Как пояснили в департаменте по труду и занятости населения областной администрации, прожиточный минимум рассчитывается на основании потребительской корзины (туда включен минимальный набор продуктов питания — всего 42 наименования).
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