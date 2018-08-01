В Управлении электротранспорта Уфы ввели внешнее управление

В МУП «Управление электротранспорта Уфы» введено внешнее управление. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на документы арбитража.

В прошлом году на предприятии введена процедура банкротства. По данным отчета управляющего, возможно восстановление платежеспособности предприятия. Задолженность МУЭТ перед кредиторами составляет 610 млн рублей. Стоимость активов оценена временным управляющим в 365 млн рублей (недвижимость — на 245 млн).

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