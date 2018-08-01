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ЦБ ожидает роста розничного кредитования в России
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ЦБ ожидает роста розничного кредитования в России 

Газета.Ru 1 августа 2018
Зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что темпы роста розничного кредитования в России по итогам текущего года могут составить до 20%. Об этом сообщает РИА «Новости».
"По нашим оценкам, розничное кредитования в конце года может увеличиться до 20% по сравнению с 2017 годом, корпоративное кредитование — до 6-7%", — сказал Поздышев.
Он также добавил, что регулятор прогнозирует рост прибыли российского банковского сектора в текущем году до 1,2-1,3 трлн руб.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о причине слабого кредитования предприятий в России.
Он подчеркнул, что портфель потребительского кредитования растет за последние 12 месяцев более чем на 1 трлн руб., что создает инфляционное давление.
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