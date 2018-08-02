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«Аэрофлот»: ожидаемо слабые результаты за полугодие по РСБУ
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«Аэрофлот»: ожидаемо слабые результаты за полугодие по РСБУ 

Прайм 20 часов назад
Фото: dp.ru
Выручка выросла на 11% г/г до 219 млрд руб. за счет роста пассажирооборота на 5%. Компания зафиксировала отрицательный показатель EBIT на уровне минус 29 млрд руб. (включая убыток в 8.5 млрд руб. за 2К18) против убытка в 10 млрд руб. за 1П17 из-за инфляции затрат (+21% г/г) на фоне роста цен на нефть и зарплат. Чистый убыток составил 7 млрд руб. против прибыли в 2.3 млрд руб. за 1П17.
Аэрофлот опубликовал ожидаемо слабые результаты по РСБУ. В то же время результаты по РСБУ не консолидированы и имеют мало общего с результатами по МСФО, которые будут опубликованы в конце августа. Тем не менее мы ожидаем, что показатели по МСФО также будут слабыми, поэтому акции скорее всего останутся под давлением, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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