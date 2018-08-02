«Аэрофлот»: ожидаемо слабые результаты за полугодие по РСБУ

Выручка выросла на 11% г/г до 219 млрд руб. за счет роста пассажирооборота на 5%. Компания зафиксировала отрицательный показатель EBIT на уровне минус 29 млрд руб. (включая убыток в 8.5 млрд руб. за 2К18) против убытка в 10 млрд руб. за 1П17 из-за инфляции затрат (+21% г/г) на фоне роста цен на нефть и зарплат. Чистый убыток составил 7 млрд руб. против прибыли в 2.3 млрд руб. за 1П17.