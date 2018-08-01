«Газпром» за 7 месяцев увеличил добычу газа на 8,5%

МОСКВА, 1 августа. / ТАСС /. "Газпром" за 7 месяцев 2018 года увеличил добычу газа на 8,5% — до 288,9 млрд куб. м газа, экспорт в дальнее зарубежье вырос на 5,8% — до 117,1 млрд куб. м, следует из сообщения российского газового холдинга.

В том числе в июле добыча выросла на 7,4% (на 2,5 млрд куб. м) — до 36 млрд куб. м. «Газпром» отмечает, что это максимальный для этого месяца уровень добычи за последние 7 лет (с 2012 года).

Объем реализации газа «Газпромом» на внутреннем рынке из ГТС в период с января по июль вырос на 5,4% (на 7,3 млрд куб. м) относительно того же периода 2017 года

В частности, за семь месяцев отмечен рост поставок российского газа в Германию на 12,3% (на 3,7 млрд куб. м), в Австрию — на 48,3% (на 2,1 млрд куб. м), в Нидерланды на 53,8% (на 1,3 млрд куб. м), во Францию — на 11,8% (на 0,8 млрд куб. м), а также в Хорватию — на 40,1% (на 0,6 млрд куб. м), в Данию — на 11,9%, Польшу на 6,6%.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что экспорт газа в Европу в 2018 году может составить рекордные 200 млрд куб. м. Главными факторами роста спроса он называл повышение экономической активности в европейских странах и сформировавшийся в последние годы долгосрочный тренд на снижение европейской добычи.

Как сообщалось ранее, в минувшем году «Газпром» увеличил экспорт газа в Европу на 8,4%, до 194,4 млрд куб. м. По итогам 2017 года «Газпром» нарастил добычу газа на 12,4% по сравнению с 2016 годом — до 471 млрд куб. м. В текущем году холдинг ожидает роста добычи на 1% (до 476 млрд куб. м), однако не исключает пересмотра плана добычи в сторону увеличения.