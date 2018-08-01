Ещё
ЦБ понизил прогноз прибыли банков в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

ЦБ понизил прогноз прибыли банков в 2018 году 

Российская Газета 1 августа 2018
Прибыль российского банковского сектора по итогам 2018 года может составить 1,2-1,3 триллиона рублей. Об этом сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев. Он уточнил, что речь идет о прогнозе с учетом санируемых банков. В начале года глава Банка России Эльвира Набиуллина прогнозировала, что банки могут получить в 2018 году прибыль в 1,5 триллиона рублей, уточнив, что прогноз может быть скорректирован вниз. В 2017 году российские банки заработали 790 миллиардов рублей, в 2016 году — 930 миллиардов рублей.
Также, по оценке Поздышева, в 2018 году при сохранении текущей динамики корпоративное кредитование может вырасти на 6-7 процентов, а розничное — на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Так, в январе-июле этого года рост кредитования компаний составил около 4,5 процента, розничного — на 13-14 процентов, уточнил он.
Ранее Поздышев сообщал о «взрывном» росте необеспеченного потребительского кредитования для первого ипотечного взноса, оценивая эту ситуацию как «рисковую». В середине июля регулятор объявлял о пересмотре шкалы коэффициентов риска по потребительским кредитам в зависимости от значений полной стоимости кредита. В начале года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что потребкредитование должно расти темпами, сопоставимыми с ростом доходов населения и кредитами реальному сектору экономики.
Российская Газета: последние новости
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии Россияне стали чаще брать кредиты на покрытие старых долгов Предприниматели Севастополя попросили отменить приватизацию рынков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение