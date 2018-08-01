ЦБ понизил прогноз прибыли банков в 2018 году

Прибыль российского банковского сектора по итогам 2018 года может составить 1,2-1,3 триллиона рублей. Об этом сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев. Он уточнил, что речь идет о прогнозе с учетом санируемых банков. В начале года глава Банка России Эльвира Набиуллина прогнозировала, что банки могут получить в 2018 году прибыль в 1,5 триллиона рублей, уточнив, что прогноз может быть скорректирован вниз. В 2017 году российские банки заработали 790 миллиардов рублей, в 2016 году — 930 миллиардов рублей.

Также, по оценке Поздышева, в 2018 году при сохранении текущей динамики корпоративное кредитование может вырасти на 6-7 процентов, а розничное — на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Так, в январе-июле этого года рост кредитования компаний составил около 4,5 процента, розничного — на 13-14 процентов, уточнил он.

Ранее Поздышев сообщал о «взрывном» росте необеспеченного потребительского кредитования для первого ипотечного взноса, оценивая эту ситуацию как «рисковую». В середине июля регулятор объявлял о пересмотре шкалы коэффициентов риска по потребительским кредитам в зависимости от значений полной стоимости кредита. В начале года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что потребкредитование должно расти темпами, сопоставимыми с ростом доходов населения и кредитами реальному сектору экономики.