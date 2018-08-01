В КЧР за полгода взыскали более 130 млн рублей долгов за газ, тепло и электроэнергию

ЧЕРКЕССК, 1 августа. / ТАСС /. Судебные приставы Карачаево-Черкесии в первом полугодии 2018 года взыскали свыше 131 млн рублей задолженности в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса республики, что на 44,2 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила в среду пресс-служба регионального управления ФССП.

"За первое полугодие 2018 года сумма, перечисленная организациям ТЭК, превысила 131 млн рублей, это на 44,2 млн рублей больше аналогичного показателя предыдущего года. В отчетном периоде окончено около 1,2 тыс. исполнительных производств данной категории", — говорится в сообщении.

В январе-июне 65 должников привлечены к административной ответственности, произведено 416 арестов имущества должников, вынесено 1137 постановлений о временном ограничении выезда за пределы России.