ЦБ: Банки РФ нарастили в I полугодии штрафы клиентам на 215 млн руб

МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Кредитные организации России начислили за первое полугодие 2018 года клиентам штрафы на сумму 35,1 миллиарда рублей, это почти на 215 миллионов рублей (0,6%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует отчетность банков, размещенная на сайте ЦБ РФ.

По мнению аналитика, основная причина сокращения с 2016 годом объема штрафов — повышение платежной дисциплины клиентов из-за выхода российской экономики из кризиса.