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На Ставрополье реализуются более 20 крупных инвестпроектов в сфере АПК
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На Ставрополье реализуются более 20 крупных инвестпроектов в сфере АПК 

ТАСС 1 августа 2018
ПЯТИГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Всего 22 крупных инвестиционных проекта общей стоимостью 46 млрд рублей реализуются сегодня в АПК Ставропольского края, сообщили в среду в краевом минсельхозе.
"Из них 17 инвестпроектов направлены на импортозамещение: шесть тепличных комплексов, три молочно-товарные фермы и три перерабатывающих производства, два проекта по закладке садов и еще три — по орошению", — сказал министр Владимир Ситников, слова которого приводит пресс-служба.
По его словам, в 2018 году уже начали функционировать «Казьминский молочный комбинат», птицеферма на 90 тыс. голов кур-несушек «Птицекомплекс „Альянс“ и „Первый Георгиевский консервный завод“. Общая стоимость всех трех составила 1,9 млрд рублей, создано 300 рабочих мест. „В планах до конца года завершить еще 8 крупных инвестпроектов на 22 млрд рублей и 1,5 тыс. рабочих мест“, — сообщил министр.
По его словам, отдельно можно говорить о крупнейшем проекте „Ставропольский фермер“ по производству мяса баранины мощностью 11 тыс. тонн в год и стоимостью 3,5 млрд рублей. „Речь идет о строительстве сертифицированной бойни по переработке 600 тыс. голов в год в Кировском городском округе. На его реализацию при непосредственной поддержке губернатора края Владимира Владимирова компания уже получила льготный кредит и первый транш в размере 400 млн рублей“, — отметил глава аграрного ведомства.
Также, по словам Ситникова, в крае по-прежнему остро стоит вопрос с переработкой зерна. В последние 5-6 лет о планах по реализации подобных проектов заявляли „АГРИКО“, „БИОАМИНО“, „Концерн „Вель“. Но в связи с экономической ситуацией, долгими сроками окупаемости проектов инициаторы отказывались от их реализации. „С прошлого года инвесторы вновь начали проявлять интерес к данному направлению. Начаты земляные и фундаментные работы в рамках строительства завода по глубокой переработке зерновых. Ориентировочная стоимость проекта — 8,2 млрд рублей“, — отметил Ситников.
По данным министерства за 2017 год, объем инвестиций в сельское хозяйство превысил 14 млрд рублей или 21,4% от общекраевого показателя. „Это вторая позиция в рейтинге отраслей Ставропольского края“, — сообщили в пресс-службе.
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