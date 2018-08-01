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В Самарской области резко подорожало вторичное жилье
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В Самарской области резко подорожало вторичное жилье 

63.ru 1 августа 2018
Фото: 63.ru
Цена на квартиры выросла почти на 10%
В 63 регионе произошел скачок цен на рынке недвижимости. Об этом сообщили в самарском фонде жилья и ипотеки.
В июне 2018 года квадратный метр вторичного жилья в области поднялся на 9,75%, или 4185 рублей. По мнению экспертов, это связанно с увеличением предложений в Самаре.
— Количество квартир, выставленных на продажу с мая по июнь в областной столице выросло почти в два раза, с 3085 весной до 5647 летом, — рассказали в  Эксперты зафиксировали самую высокую среднюю цену за квадратный метр в Самаре — 58498 рублей, а самую низкую в Октябрьске — 23089 рублей. При этом средний ценник квадратного метра на вторичное жилье в регионе остановился на отметке в 47094 рубля.
По оценкам сотрудников самарского областного фонда жилья и ипотеки, наибольшую активность на рынке недвижимости проявляют жители Жигулевска. Они лидируют по показателю количества предложений к общему количеству жителей. Список желающих расстаться со своей недвижимостью замыкает Кинель.
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