В Самарской области резко подорожало вторичное жилье

Цена на квартиры выросла почти на 10%

В 63 регионе произошел скачок цен на рынке недвижимости. Об этом сообщили в самарском фонде жилья и ипотеки.

В июне 2018 года квадратный метр вторичного жилья в области поднялся на 9,75%, или 4185 рублей. По мнению экспертов, это связанно с увеличением предложений в Самаре.

— Количество квартир, выставленных на продажу с мая по июнь в областной столице выросло почти в два раза, с 3085 весной до 5647 летом, — рассказали в Эксперты зафиксировали самую высокую среднюю цену за квадратный метр в Самаре — 58498 рублей, а самую низкую в Октябрьске — 23089 рублей. При этом средний ценник квадратного метра на вторичное жилье в регионе остановился на отметке в 47094 рубля.

По оценкам сотрудников самарского областного фонда жилья и ипотеки, наибольшую активность на рынке недвижимости проявляют жители Жигулевска. Они лидируют по показателю количества предложений к общему количеству жителей. Список желающих расстаться со своей недвижимостью замыкает Кинель.