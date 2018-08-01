Росреестр напоминает ленинградцам о дополнительной защите недвижимости

Управление Росреестра по Ленинградской области напоминает гражданам региона о возможности дополнительной защиты недвижимости.

В Управление Росреестра по Ленинградской области за 6 месяцев 2018 года поступило 1999 заявлений о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без личного участия правообладателя или его законного представителя. Данное заявление позволяет обезопасить недвижимость от неправомерных действий третьих лиц.

Для внесения необходимых сведений в ЕГРН, необходимо обратиться на портал Росреестра или в офис МФЦ с заявлением, где будет указано, что любая процедура с недвижимостью возможна только при личном участии заявителя. После этого информация вносится в ЕГРН, и специалисты Управления возвращают без рассмотрения заявления, представленные иными лицами.

Росреестр уведомит лиц, не являющихся собственниками недвижимости, о возврате заявления о невозможности регистрации без рассмотрения с указанием причины возврата в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

Аннулировать запись в ЕГРН о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя можно на основании решения государственного регистратора прав одновременно с осуществляемой регистрацией при личном участии заявителя, при подаче собственником заявления об отзыве ранее поданного заявления, и на основании вступившего в силу судебного акта.