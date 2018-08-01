Чистая прибыль Tele2 достигла 1 млрд рублей в 2018 году против убытка в 1,5 млрд годом ранее 

Выручка Tele2 выросла на 18,2% с 29,8 млрд рублей до 35,2 млрд рублей.
По словам гендиректора компании Сергея Эмдина, выручка «продолжает расти двузначными темпами», подтверждая правильность выбранной ранее бизнес-стратегии.
По его словам, Tele2 удалось достичь таких результатов за счет увеличения доли пользователей мобильного интернета.
Абонентская база компании увеличилась на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 31%.