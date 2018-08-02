Почти 7,5 миллиардов задолжали Владивостоку арендаторы земельных участков

Всем арендаторам земельных участков известен тот факт, что за государственную землю необходимо платить. Но не все это делают. Около 7,5 миллиардов рублей задолжали Владивостоку люди, берущие землю в аренду. Именно они приносят основной доход в бюджет края.

«Ещё одной причиной является нарушение условий договора и неуплаты аренды. Эти проблемы решаются через суд и процедура довольно длительная, но для нормированной работы её необходимо активизировать», — сообщила заместитель главы администрации Наталья Зубова

Отметим, администрация края полностью взяла это дело на свой контроль. Теперь все арендаторы будут вовремя платить за текущую аренду. Также с них будут взыскивать задолженность, образовавшуюся в предыдущие годы.