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Почти 7,5 миллиардов задолжали Владивостоку арендаторы земельных участков
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Почти 7,5 миллиардов задолжали Владивостоку арендаторы земельных участков 

АиФ-Владивосток 2 августа 2018
Фото: АиФ-Владивосток
Всем арендаторам земельных участков известен тот факт, что за государственную землю необходимо платить. Но не все это делают. Около 7,5 миллиардов рублей задолжали Владивостоку люди, берущие землю в аренду. Именно они приносят основной доход в бюджет края.
«Ещё одной причиной является нарушение условий договора и неуплаты аренды. Эти проблемы решаются через суд и процедура довольно длительная, но для нормированной работы её необходимо активизировать», — сообщила заместитель главы администрации Наталья Зубова.
Отметим, администрация края полностью взяла это дело на свой контроль. Теперь все арендаторы будут вовремя платить за текущую аренду. Также с них будут взыскивать задолженность, образовавшуюся в предыдущие годы.
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