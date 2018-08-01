Cпрос на офисные площади стремительно растет

Эксперты рынка недвижимости заявили о высоком росте спроса на офисы в столичных бизнес-центрах по итогам первой половины 2018 года. О причинах такого всплеска расскажет «ВМ».

По данным международной консалтинговой компании на рынке коммерческой и жилой недвижимости Colliers Inter national, за первые полгода бизнес арендовал или купил более 661 тысячи квадратных метров площадей. Эта цифра превышает показатели трех предыдущих лет почти в два раза. Причем российские компании ставят перед собой задачу сменить старый офис на новый.

— На рынке существует цикличность: крупные и средние корпорации арендуют помещения на срок от пяти до 10 лет, — отметил партнер, руководитель отдела исследований по Восточной Европе компании Cushman & Wakefield Денис Соколов . — А дальше у компании существует вариант: или продлить действующий договор, или подписать новый и переехать в другой офис. Еще недавно фирмы предпочитали не менять расположение, сейчас они все больше склоняются к выбору других помещений, потому что прежние стареют. Вследствие турбулентности в экономике, которая наблюдалась с 2014 года, компании более-менее понимают свое будущее, поэтому готовы заключать новые сделки.

По словам эксперта, теперь арендаторы стали притязательнее к выбору места дислокации. Если раньше их мог устроить типовой open space, то сейчас в моде креативные офисы, в которых отражены современные тренды планирования рабочих зон. А внедрить популярные «фишки» в них гораздо проще.

Аналитики объясняют популярность переезда стабилизацией экономики и привлекательными условиями на рынке офисной недвижимости.

— На московском рынке 70 процентов офисов класса B и 30 —класса А, —продолжает Денис Соколов. —По итогам первого полугодия мы отмечаем повышенный спрос на коммерческую недвижимость именно класса А. Ставки на все офисы упали, после чего появилась возможность арендовать высококачественное помещение по более доступной цене.

Владельцы офисных зданий тоже работают над созданием ажиотажа. Заламывать цены им сейчас невыгодно, уверен экономический эксперт Антон Шабанов . Чтобы их площади не покрывались пылью, арендодатели вынуждены идти навстречу клиенту.

— У бизнеса сейчас пусть и не самая плачевная, но и не самая веселая ситуация, —объясняет Антон Шабанов. — Рынок коммерческой недвижимости адекватно на это реагирует, снижая арендные ставки. В итоге бизнес может практически за те же самые деньги переехать в более комфортный и современный офис.

Как и любой ажиотаж, рано или поздно и этот должен сойти на нет. По словам Дениса Соколова, пик спроса пришелся как раз на первую половину текущего года. Во втором полугодии столь высокие показатели мы вряд ли увидим.

— Компании, которым нужно переезжать, делают это именно сейчас, —сказал он. —Свободные площади еще есть, но лучшие разобраны. Сегодня найти помещение, которое качественно построено, хорошо управляется и имеет удобную транспортную доступность, крайне сложно.

Эксперты отмечают, что рынок офисной недвижимости в Москве качественно растет. Подспорьем к его модернизации однозначно должны стать новые площадки, которые в настоящее время возводятся в столице.

— Все офисы начали строиться еще 20 лет назад, когда качество строительства и их планирование было низким. Новые здания станут отличным подспорьем для того, чтобы заменить их в ближайшем будущем, —резюмировал Денис Соколов.