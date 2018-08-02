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Объявлен конкурс на предпроектную документацию для метро в Кудрово
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Объявлен конкурс на предпроектную документацию для метро в Кудрово 

АиФ Санкт-Петербург 22 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга объявил конкурс на разработку предпроектной документации по строительству метро от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо, сообщается на сайте госзакупок.
Максимальная цена контракта составляет 44,4 млн рублей, открытый конкурс планируется провести до конца августа. Подрядчик должен будет провести исследования инженерно-геологических условий, собрать сведения об участниках на территории строительства и выполнить прочие работы. Разработку документации нужно завершить к 22 марта 2019 года.
Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что станция «Кудрово», как и планировалось, появится в Петербурге к 2025 году, а Краносельско-Калининскую линию достроят к 2027-му. При этом в городском правительстве подчеркнули, что все связанные с метро проекты реализуются параллельно.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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