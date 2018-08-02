Объявлен конкурс на предпроектную документацию для метро в Кудрово

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга объявил конкурс на разработку предпроектной документации по строительству метро от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо, сообщается на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 44,4 млн рублей, открытый конкурс планируется провести до конца августа. Подрядчик должен будет провести исследования инженерно-геологических условий, собрать сведения об участниках на территории строительства и выполнить прочие работы. Разработку документации нужно завершить к 22 марта 2019 года.