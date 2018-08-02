Судебные приставы арестовали за долги квартиру жителя Нестерова

Судебные приставы арестовали квартиру должника в счёт погашения задолженности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приставы возбудили десять исполнительных производств против 56-летнего жителя Нестерова.

Мужчина задолжал по налоговым и коммунальным платежам, а также за жилую площадь и не оплатил штрафы ГИБДД по ст. 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). Общая сумма задолженности превысила 300 тыс. рублей.

"В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав установил, что должник является собственником двух квартир, находящихся в Нестерове. Так как прибыть в отдел на приём должник отказывался, судебным приставом в отношении него были вынесены постановления о принудительном приводе, а также о взыскании исполнительского сбора и о временном ограничении на выезд из РФ", — пояснили в ведомстве.

Приставы арестовали однокомнатную квартиру должника. Теперь у мужчины есть возможность в течение десяти дней погасить задолженность, в противном случае его однокомнатная квартира будет выставлена на торги и продана, а деньги, полученные от её реализации, пойдут в счёт погашения задолженности.