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Судебные приставы арестовали за долги квартиру жителя Нестерова
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Судебные приставы арестовали за долги квартиру жителя Нестерова 

Клопс.Ru 21 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Судебные приставы арестовали квартиру должника в счёт погашения задолженности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Приставы возбудили десять исполнительных производств против 56-летнего жителя Нестерова.
Мужчина задолжал по налоговым и коммунальным платежам, а также за жилую площадь и не оплатил штрафы ГИБДД по ст. 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). Общая сумма задолженности превысила 300 тыс. рублей.
"В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав установил, что должник является собственником двух квартир, находящихся в Нестерове. Так как прибыть в отдел на приём должник отказывался, судебным приставом в отношении него были вынесены постановления о принудительном приводе, а также о взыскании исполнительского сбора и о временном ограничении на выезд из РФ", — пояснили в ведомстве.
Приставы арестовали однокомнатную квартиру должника. Теперь у мужчины есть возможность в течение десяти дней погасить задолженность, в противном случае его однокомнатная квартира будет выставлена на торги и продана, а деньги, полученные от её реализации, пойдут в счёт погашения задолженности.
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