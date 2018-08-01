Эффект от реализации проектов Внешэкономбанка в 2017 году достиг 0,34% ВВП

Об этом сообщается в нефинансовом отчете госкорпорации за 2017 год.

В соответствии со своей стратегией, банк сфокусировался на развитии промышленности высоких переделов, инфраструктуры, инновационных технологий и поддержке экспорта. На конец 2017 года ВЭБ финансировал 110 проектов в приоритетных стратегических отраслях общей стоимостью 2 522,3 млрд рублей с объемом участия банка в 983,9 млрд рублей.

Объем кредитного портфеля банка составил 14,6% от объема банковских кредитов на срок свыше трех лет. В шести регионах доля ВЭБ в банковских кредитах предприятиям региона превышает 20%.

Отмечает ВЭБ и достижения Фонда развития моногородов. Благодаря поддержке фонда в 2017 году в моногородах было создано 2,5 тыс. рабочих мест и привлечено более 14 млрд рублей инвестиций.