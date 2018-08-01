Ещё
Эффект от реализации проектов Внешэкономбанка в 2017 году достиг 0,34% ВВП
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Эффект от реализации проектов Внешэкономбанка в 2017 году достиг 0,34% ВВП 

Банки.ру 1 августа 2018
Об этом сообщается в нефинансовом отчете госкорпорации за 2017 год.
В соответствии со своей стратегией, банк сфокусировался на развитии промышленности высоких переделов, инфраструктуры, инновационных технологий и поддержке экспорта. На конец 2017 года ВЭБ финансировал 110 проектов в приоритетных стратегических отраслях общей стоимостью 2 522,3 млрд рублей с объемом участия банка в 983,9 млрд рублей.
Объем кредитного портфеля банка составил 14,6% от объема банковских кредитов на срок свыше трех лет. В шести регионах доля ВЭБ в банковских кредитах предприятиям региона превышает 20%.
Отмечает ВЭБ и достижения Фонда развития моногородов. Благодаря поддержке фонда в 2017 году в моногородах было создано 2,5 тыс. рабочих мест и привлечено более 14 млрд рублей инвестиций.
«2017 год стал для Банка годом запуска целого ряда важных инициатив и решений. Внедрены новые подходы в отраслевой экспертизе. Переформатированы подходы к работе с регионами. При участии ВЭБ сформирована нормативная основа для запуска «Фабрики проектного финансирования», что позволило в 2018 году приступить к реализации этой программы», — прокомментировал заместитель председателя ВЭБа Андрей Клепач.
Банки.ру: последние новости
ВТБ выставляет на торги залоговое имущество со скидками до 70% Тройка-Д Банк повысил ставки по «Классическому» вкладу в рублях Рубль дешевеет на открытии торгов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение