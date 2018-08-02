Wells Fargo должен выплатить более 2 млрд долларов штрафа за нарушения в ипотечном кредитовании

Американский банк Wells Fargo должен выплатить штраф в размере 2,09 млрд долларов за нарушения при выдаче десятков тысяч ипотечных жилищных кредитов. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Как указано в заявлении министерства, кредитор представлял неверную информацию по доходам заемщиков, а сам ипотечный продукт не соответствовал требованиям по качеству. Кредитор утверждал займы на основе непроверенных финансовых отчетов потенциальных заемщиков. Эти нарушения в отношении ценных бумаг с ипотечным покрытием привели к финансовому кризису, который сказался на миллионах американцах.

В апреле стало известно, что банку Wells Fargo грозит новый штраф в размере до 1 млрд долларов за нарушения в автостраховании и ипотеке, вылившиеся в дополнительные издержки для клиентов.

Осенью 2016 года Wells Fargo был серьезно оштрафован за незаконно открытые счета на своих клиентов. Банк выплатил 110 млн долларов неустойки за открытие счетов клиентам без их разрешения и около 180 млн долларов за урегулирование претензий федеральных властей и властей штата Калифорния.

В апреле 2016 года банк был оштрафован на 1,2 млрд долларов за представление ложной информации по ипотечной программе с правительственным участием.