Выручка «Нижнекамскнефтехима» выросла за полгода на 6,5 млрд рублей

По итогам первой половины года выручка «Нижнекамскнефтехима» (входит в группу «ТАИФ») выросла на 6,5 млрд руб. в годовом выражении — до 87,5 млрд руб., пишет Oilcapital.ru со ссылкой на компанию.

При этом чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» снизилась за аналогичный период с 14,4 млрд до 11,6 млрд руб.

Себестоимость продаж предприятия за полугодие выросла на 19% — до 65,8 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 15,4% — до 21,8 млрд руб. Прибыль от продаж составила 13,55 млрд руб. против 18,24 млрд руб. в первой половине прошлого года.

Объем кредиторской задолженности предприятия на 30 июня составил 13,38 млрд руб., тогда как по итогам 2017 года показатель составлял 8,59 млрд руб.