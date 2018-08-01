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Сборы «Сбербанк страхование жизни» по полисам ИСЖ за полугодие достигли 51 млрд рублей
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Сборы «Сбербанк страхование жизни» по полисам ИСЖ за полугодие достигли 51 млрд рублей 

Банки.ру 1 августа 2018
Сборы страховой компании «Сбербанк страхование жизни» по полисам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) за первое полугодие 2018 года достигли 51 млрд рублей, продемонстрировав рост на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе страховщика.
Количество новых клиентов страховщика за первое полугодие превысило 54 тыс. человек. Полисы ИСЖ открыли 54,9 тыс. человек, на 79% больше, чем в первом полугодии 2017 года.
В первом полугодии 2018 года «Сбербанк страхование жизни» выплатила 1,3 млрд рублей по дожитиям по 2 374 полисам ИСЖ, что составляет менее 1% от всего портфеля ИСЖ компании.
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