Сборы «Сбербанк страхование жизни» по полисам ИСЖ за полугодие достигли 51 млрд рублей

Сборы страховой компании «Сбербанк страхование жизни» по полисам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) за первое полугодие 2018 года достигли 51 млрд рублей, продемонстрировав рост на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе страховщика.

Количество новых клиентов страховщика за первое полугодие превысило 54 тыс. человек. Полисы ИСЖ открыли 54,9 тыс. человек, на 79% больше, чем в первом полугодии 2017 года.