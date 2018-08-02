Банкрот по семейным обстоятельствам

Имущество гражданина-банкрота может идти на погашение долгов. Но что делать, если недвижимость принадлежит еще и супругу? Спор об этом дошел до Верховного суда. Рассмотрение дела назначено на 2 августа.

Предметом разбирательства в высшей инстанции стала квартира площадью 122 квадратных метра на Профсоюзной улице в Москве. Недвижимость была выставлена на торги в 2016 году в процессе банкротства Ирины Батыревой.

Однако женщина три раза смогла оспорить действия финансового управляющего. Суды указывали, что квартира является совместной собственностью — ею также владеет супруг Батыревой. Есть еще два обстоятельства, которые осложнили дело. Во-первых, муж Батыревой тоже был признан финансово несостоятельным. А во-вторых, квартира на Профсоюзной взята в ипотеку и находится в залоге. По словам юристов, в этом кейсе сошлись основные спорные моменты, которые касаются банкротства физлиц. Рассмотрим их по порядку.

Общее имущество = общие долги?

Квартира, купленная в браке, по закону считается совместной собственностью супругов. Если это единственное жилье семьи, то при банкротстве любого из владельцев оно обладает иммунитетом. Все иначе, если квартира не последняя недвижимость.

Согласно Семейному кодексу, один супруг не всегда отвечает по обязательствам другого. Расплачиваться за вторую половину придется в двух случаях: если это было прописано в договоре поручительства, а также если имущества супруга-банкрота не хватает на покрытие долгов. В этих условиях общая недвижимость может быть реализована, а вырученные средства разделят. Тот, у кого обязательств нет, просто получит свои 50% от цены продажи. Причем не важно, согласен ли человек на сделку. Однако у супруга есть преимущественное право выкупа доли, согласно Гражданскому кодексу.

«Интересы второго супруга тут защищены, так как он получает компенсацию за свою долю. Не стоит забывать и об интересах кредитора, который вправе рассчитывать на получение своих денежных средств», — поясняет управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин. По его словам, совместная собственность подвергается атакам нечасто. «Вытащить имущество оттуда порой очень сложно, и у кредиторов просто опускаются руки», — констатирует эксперт.

С ним не согласен финансовый управляющий Алексей Леонов . Взыскание доли банкрота от общей собственности он называет распространенной практикой. Особенно когда речь идет о возврате кредитов под залог недвижимости.

Кредит ослабляет ваш иммунитет

Хотя единственное жилье должника считается неприкосновенным, есть исключение. Недвижимость, купленная в кредит, находится в залоге у банка и может быть взыскана. Например, в деле Ирины Батыревой финансовый управляющий подчеркивает, что «спорная» квартира на Профсоюзной была заложена в ВТБ

«В приведенном случае я соглашусь с позицией арбитражного управляющего. Полагаю, что со стороны супругов имело место недобросовестное поведение. Муж заявляет о нарушении его права на долю в общем имуществе, не учитывая, что квартира является предметом залога, а банк является залоговым кредитором в рамках дела о банкротстве его супруги Батыревой», — отмечает руководитель судебно-арбитражной практики юридической группы «Яковлев и партнеры» Кира Корума

На погашение долгов может уйти как вся стоимость ипотечной квартиры, так и половина. Получается, что супруг банкрота рискует и своей долей. «Дьявол» кроется в деталях кредитного договора. Если ипотека была оформлена на мужа, а жена выступала как поручитель по солидарной ответственности, то по долгам им придется отвечать вместе. Все средства от реализации ипотечного жилья могут пойти на погашение обязательств. Если же речь идет о субсидиарной ответственности супруга, у которого нет долгов, то у него есть шанс сохранить свою половину от стоимости квартиры. На его долю посягнут, только если средств банкрота не хватит на расплату с кредиторами. По словам Киры Корумы, суды очень часто отказывают в разделе кредитной квартиры.

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Банкротство на двоих

Из материалов по делу Ирины Батыревой следует, что ее супруг уже признан финансово несостоятельным. И квартира на Профсоюзной не пошла на выплату долгов — мужчину просто освободили от них.

«Один супруг банкротился как индивидуальный предприниматель, когда еще не применялись процедуры банкротства в отношении физлиц. В его случае квартира, которая находится в совместной собственности, не могла быть включена в конкурсную массу целиком», — поясняет финансовый управляющий Алексей Леонов. Во-первых, на практике не каждую квартиру можно продать по частям. Во-вторых, банк ВТБ, вероятно, рассчитывал удовлетворить свои требования, продав именно объект, а не долю в нем. Поэтому Верховный суд и должен решить спор: можно ли реализовать общую квартиру, когда один из супругов уже обанкротился.

Закон прямо не предусматривает совместное банкротство супругов. Даже если обязательства у них были общими. Однако на практике одновременное банкротство мужа и жены возможно. Например, три года назад Арбитражный суд Новосибирской области инициировал процедуру сразу для двоих. Суд учел, что делить имущество и долги супругов нецелесообразно — они были равноценными.

Совместное банкротство давно обсуждается в профессиональных кругах. Общая процедура оказывается дешевле и быстрее: клиент оплачивает ведение только одного дела, да и споров об очередности погашения долгов не возникает. Но пока решение об объединении таких дел суды принимают по своему усмотрению. Это приводит к тому, что Верховный суд вынужден корректировать решения других инстанций, банкротящих супругов в разных процессах, говорят юристы.

Жизнь вместе, а долги порознь

Закон и судебная практика показывают, что банкротство не всегда касается исключительно должника и кредиторов. Как в этом случае могут действовать родственники финансово несостоятельного человека, чтобы защитить свои имущественные интересы?

Заключить брачный договор

Этот документ регламентирует, как распределяется даже совместное имущество. Обратить взыскание на то, что причитается супругу банкрота, не получится. Однако этот способ страховки подходит только предусмотрительным. «Заключать брачный договор незадолго до процедуры банкротства слишком рискованно: суд может посчитать это злым умыслом должника и признать сделку ничтожной. Кроме того, о наличии брачного договора нужно сообщать при оформлении кредита», — подчеркивает генеральный директор компании «ОК Банкрот» Дмитрий Инкин.

Развестись

Расторжение брака и так запускает процесс раздела имущества. Долю каждого супруга можно определить в мировом соглашении или в суде. После развода супруги уже не будут отвечать по долгам друг друга. Но на развод тоже лучше решиться до процедуры взыскания долгов. Когда банкротство в разгаре, решения по разделу имущества принимает арбитражный суд. И определение долей каждого из супругов будет идти по той схеме, которая прописана в законе о несостоятельности.

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Специалисты приводят и другие примеры «защиты» от супруга-банкрота. Среди них — передача активов детям или другим родственникам, соглашения об алиментах, обременение активов долгами. Однако это несет больше рисков, чем выгоды, предупреждает Алексей Леонов.