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Объем господдержки получателям «дальневосточных гектаров» превысил 400 млн рублей
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Объем господдержки получателям «дальневосточных гектаров» превысил 400 млн рублей 

ТАСС 15 часов назад
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Участники программы «Дальневосточный гектар» получили от государства 443 млн рублей финансовой поддержки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
"За период действия программы «Дальневосточный гектар» более 1,5 тыс. граждан воспользовались мерами господдержки. Общая сумма составила 443 млн рублей", — говорится в сообщении.
Чаще всего получатели «Дальневосточных гектаров» берут гранты и субсидии на создание крестьянских хозяйств и создание своего бизнеса. Наибольшая сумма выплат по различным мерам поддержки зафиксирована в Хабаровском крае — 228,6 млн рублей. По 48 млн рублей предоставлено в рамках господдержки получателям «гектаров» в Амурской области и Приморье. В Якутии, участники программы «Дальневосточный гектар» получили более 40,4 млн рублей. В Магаданской области поддержка оказана на 27,4 млн рублей.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года — для жителей других регионов России. Оформить участок можно на интернет-портале «Надальнийвосток.рф». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) — один из институтов развития Дальнего Востока. АРЧК ДВ обеспечивает предприятия региона резидентов ТОР, Свободного порта Владивосток и компании, реализующие инвестиционные проекты, квалифицированными кадрами, а также осуществляет сопровождение программы «Дальневосточный гектар».
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