Приморский край направил в Госдуму законопроект о жилищных сертификатах для сирот

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. / ТАСС /. Власти Приморского края направили в Государственную думу законопроект о новой форме обсечения жильем детей-сирот с помощью жилищных сертификатов, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Ранее депутаты краевого законодательного собрания отмечали, что регион находится среди наиболее отстающих по решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот. Как заявлял врио губернатора края Андрей Тарасенко , темпы строительства новых домов недостаточны, а купить жилье на вторичном рынке за счет государства практически невозможно, так как оно не соответствует условиям госзадания. При этом законом не предусматривается выдача льготникам денег на приобретение квартир.

"Действующая законодательная норма сегодня допускает только одну форму обеспечения жилыми помещениями детей— сирот: через специализированный жилой фонд. В связи с этим администрация края выступила с законодательной инициативой по изменению 8 статьи федерального закона №159-ФЗ. Проект разработанного документа содержит предложения по использованию жилищных сертификатов. Законопроект уже одобрен Законодательным собранием края и направлен в Государственную думу для дальнейшего рассмотрения", — говорится в сообщении.

По информации властей края, в Приморье в очереди на квартиры сегодня стоят более 7 тыс. льготников этой категории. В краевом бюджете на 2018 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрен почти 1 млрд рублей, а с начала года 178 человек обеспечены жилищем. До конца года планируется приобрести около 300 квартир для детей-сирот.