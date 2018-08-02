Ещё
Где самые дешевые овощи: обзор цен на рынках Приморья
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Где самые дешевые овощи: обзор цен на рынках Приморья 

Primpress 2 августа 2018
Фото: Primpress
В сезон покупать продукцию местных сельхозпроизводителей на рынке, а не в «Реми» — хороший тон! Главное, понять, приморская ли она на самом деле или завезена из Китая… Но сейчас мы будем говорить только о ценах.
Корр. PRIMPRESS объехал рынки Владивостока, Артема, Вольно-Надеждинского и зафиксировал, что и почем нам сегодня предлагают рыночные торговцы.
Рынок на Спортивной во Владивостоке
На этом рынке выгоднее всего покупать помидоры, цена за 1 кг — от 25 руб. Рядом — дешевые баклажаны (65 руб/кг), на других рынках дороже (80-120 руб.). Цена за килограмм картофеля, в зависимости от сорта, начинается от 35 руб.
Рынок «Березка»
Цены на этом рынке, расположенном поблизости от автовоказала краевого центра, тоже вполне демократичны. Картофель 35 руб/кг, помидоры 30-140 руб. в зависимости от сорта, огурцы — 50-120.
Ассортимент овощей, фруктов и ягод здесь шире, чем на предыдущем рынке.
Артемовский рынок
В Артеме самые дешевые огурцы — от 20 руб. за килограмм. Картофель — от 25-ти, репчатый лук — 28 руб. Помидоры зато дороже, чем на упомянутых выше владивостокси рынках — от 50 руб.
Рынок в с. Вольно-Надеждинское
Здесь почему-то самые дорогие баклажаны во Владивостоке и окрестностях — 120 руб. за килограмм. Выше здесь цены и на помидоры — от 60 рублей за килограмм.
Primpress: последние новости
Приморские пожарные спасли от огня четверых человек Пожарные Приморья потушили огонь в квартире жилого дома Махинация в сфере долевого строительства раскрыта во Владивостоке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение