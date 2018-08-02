Где самые дешевые овощи: обзор цен на рынках Приморья

В сезон покупать продукцию местных сельхозпроизводителей на рынке, а не в «Реми» — хороший тон! Главное, понять, приморская ли она на самом деле или завезена из Китая… Но сейчас мы будем говорить только о ценах.

Корр. PRIMPRESS объехал рынки Владивостока, Артема, Вольно-Надеждинского и зафиксировал, что и почем нам сегодня предлагают рыночные торговцы.

Рынок на Спортивной во Владивостоке

На этом рынке выгоднее всего покупать помидоры, цена за 1 кг — от 25 руб. Рядом — дешевые баклажаны (65 руб/кг), на других рынках дороже (80-120 руб.). Цена за килограмм картофеля, в зависимости от сорта, начинается от 35 руб.

Рынок «Березка»

Цены на этом рынке, расположенном поблизости от автовоказала краевого центра, тоже вполне демократичны. Картофель 35 руб/кг, помидоры 30-140 руб. в зависимости от сорта, огурцы — 50-120.

Ассортимент овощей, фруктов и ягод здесь шире, чем на предыдущем рынке.

Артемовский рынок

В Артеме самые дешевые огурцы — от 20 руб. за килограмм. Картофель — от 25-ти, репчатый лук — 28 руб. Помидоры зато дороже, чем на упомянутых выше владивостокси рынках — от 50 руб.

Рынок в с. Вольно-Надеждинское

Здесь почему-то самые дорогие баклажаны во Владивостоке и окрестностях — 120 руб. за килограмм. Выше здесь цены и на помидоры — от 60 рублей за килограмм.