Россияне стали чаще брать кредиты на покрытие старых долгов 

Отпуск, ремонт, обучение, покупка техники и электроники, по-прежнему остаются главными целями получения кредитов наличными. Однако в этом году достаточно часто клиенты обращаются за кредитами на рефинансирование своих действующих ссуд в других банках, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. Потребительские кредиты до 500 тысяч рублей, берут также на ремонт жилья. Увеличение темпов роста потребительского кредитования и суммы кредита объясняется, в том числе, снижающимися ставками.