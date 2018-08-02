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Врио главы Омской области рассказал о негативном эффекте региональных долгов
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Врио главы Омской области рассказал о негативном эффекте региональных долгов 

ТАСС 23 часа назад
ОМСК, 2 августа. /ТАСС/. Долги Омска по кредитам и судебным решениям превышают годовой бюджет города, сложившаяся финансовая ситуация в регионе отпугивает кадры и затормаживает экономическое и социальное развитие региона. Об этом рассказал в интервью ТАСС врио губернатора Омской области Александр Бурков.
"Область должна 46 млрд рублей. У Омска бюджет — 15 млрд, при этом прямых долгов по кредитам — 6 млрд рублей, еще 12,8 млрд рублей — по судебным решениям. Цифры сопоставимы. Тем не менее живём, развиваемся, благо, федеральный центр оказал поддержку — получили 15 млрд рублей субсидий", — рассказал Бурков.
По его словам, финансовые проблемы региона отпугивают перспективных руководителей, которые могли бы многое сделать для региона. Он, в частности, привел пример с тремя победителями конкурса «Лидеры России», которым предлагал посты министров и заместителей председателя правительства, но они отказались переехать в Омск.
"Потенциальные соискатели приезжали сюда, смотрели, оценивали, с каким бюджетом придется работать. Все трое прямо говорили мне, что с подобным ресурсом не решить, допустим, проблемы экологии или развития лесного хозяйства", — сказал Бурков.
Тем не менее, отметил он, полученные субсидии позволили региону решить часть проблем. «Это позволило нам реализовать майские указы по повышению зарплат врачам и учителям. Запустили проект реновации школ, хотя не настолько масштабный, как хотелось. Занялись материальной базой здравоохранения, она в столь плачевном состоянии, что смотреть больно, на четверть увеличили финансирование отрасли», — сообщил врио главы региона.
Доходы Омска в 2017 году составили 15,75 млрд рублей, расходы — 16,43 млрд рублей. Бюджет на 2018 год принят с дефицитом 640 млн рублей. Предполагается, что доходы в текущем году снизятся до 15,02 млрд рублей, а расходы — до 15,66 млрд рублей.
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