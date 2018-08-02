Видеокамеры для наблюдения за ходом строительства установят в трех объектах Urban Group до 15 августа

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства.

«До 15 августа в трех строящихся жилых комплексах Urban Group — «Солнечная система», «Видный город», «Опалиха О3» — будут установлены видеокамеры, которые позволят наблюдать за строительством каждого дома в режиме онлайн. Остальные ЖК будут оборудованы приборами видеонаблюдения до начала строительных работ. Видеотрансляции дольщики смогут увидеть на сайте Единой информационной системы жилищного строительства в карточках соответствующих ЖК. Трансляции будут осуществляться в режиме реального времени, что позволит осуществлять круглосуточный мониторинг хода строительства домов», — сказали в фонде.

Ранее заместитель генерального директора фонда Алексей Ниденс сообщил, что дольщики Urban Group смогут с помощью видеотрансляций наблюдать за достройкой жилых объектов компании.

Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 г. вынес решение о банкротстве ООО «Экоквартал» (застройщик ЖК «Митино О2»), ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и «Лесобережный»), ООО «Ваш город» (ЖК «Видный город»), АО «Континент проект» (ЖК «Солнечная Система») и ООО «Ивастрой» (ЖК «Лайково»), входящих в состав Urban Group, и открыл в отношении компаний конкурсное производство сроком на один год.