Россияне стали чаще брать кредиты на покрытие старых долгов

Кредиты в сумме до 500 тысяч рублей на рефинансирование своих старых задолженностей все чаще стали просить у банков россияне.

Об этой тенденции агентству РИА Новости рассказали в крупнейших кредитных учреждениях страны. «Мы наблюдаем тенденцию к увеличению сумм потребительских кредитов, в том числе по программам рефинансирования старых невыгодных кредитов», — пояснил начальник управления по развитию кредитных карт и кредитов наличными Альфа-банка Николай Волосевич. Аналогичную тенденцию заметили и в Сбербанке

"Население чаще берет кредиты на суммы не более 500 тысяч рублей", — заявили в ВТБ

Московский кредитный банк также отмечает увеличение «среднего чека» по кредиту, который на данный момент составляет в банке 600 тысяч рублей.

Увеличение темпов роста потребительского кредитования объясняется в первую очередь снижающимися ставками. На 1 июня 2016 года средняя ставка по кредитам до года составляла 23,15 процента, после года — 17,62 процента, на 1 июня 2017 года — 20,07 процента и 15,32 процента соответственно. А на 1 июня нынешняя средняя ставка по рублевым кредитам физлицам, включая автокредитование, на срок до одного года составила 17,79 процента, свыше года — 13,2 процента.