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Банк России предложит новые выпуски облигаций на 1,8 трлн рублей
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Банк России предложит новые выпуски облигаций на 1,8 трлн рублей 

Банки.ру 22 часа назад
Принято решение об эмиссии еще двух выпусков купонных облигаций Банка России общим номинальным объемом 1,8 трлн рублей. Об этом накануне сообщила пресс-служба регулятора.
Номинальный объем КОБР-12 и КОБР-13 составит по 900 млрд рублей, свидетельствуют материалы ЦБ. Номинал облигаций равен 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.
Запланированная дата начала размещения 12-го выпуска КОБР — 14 августа. Погашение бумаг и выплата купонного дохода должны состояться 14 ноября 2018 года. Для 13-го выпуска эти даты — 11 сентября и 12 декабря соответственно.
Продуктовый виджет
Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.
Начиная с августа 2017 года размещались 11 выпусков КОБР, первые восемь на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был сразу размещен в полном объеме: 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый, пятый, шестой и седьмой выпуски были, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд, 300 млрд, 400 млрд и 500 млрд рублей соответственно. Восьмой выпуск КОБР был размещен на 196,9 млрд по номиналу при его общем объеме 700 млрд рублей. Объем находящихся на данный момент в обращении облигаций девятого, десятого и 11-го выпусков составляет 767,7 млрд, 438,7 млрд и около 245,2 млрд рублей соответственно при общем объеме выпусков по 800 млрд
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