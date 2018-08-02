Магнитогорский сирота получил бесплатную квартиру, освободившись из колонии 

Ходатайство уполномоченной по защите прав человека в Челябинской области Маргариты Павловой позволило сироте из Магнитогорска Радию С. Получить бесплатную квартиру, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
Освободившись из исправительной колонии ИК-10, юноша обратился в администрацию Магнитогорска за положенным по закону бесплатным жильем. В 2012 году дом, где Радий проживал с младшим братом, был снесен как аварийный. Администрация Магнитогорска попытались вселить сироту в аварийное жилье — комнату на трех хозяев в квартире с отключенным газоснабжением, он от него отказался и обратился за помощью к уполномоченной по защите прав человека. Маргарита Павлова потребовала от администрации Магнитогорска предоставить юноше пригодное для проживания жилье на условиях социального найма. Ее поддержал и Правобережный суд Магнитогорска. В результате Радию С. предоставлена однокомнатная квартира площадью 22 квадратных метра. Магнитогорске.