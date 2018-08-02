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Красногорский гидроузел будут охранять за 455 тыс. рублей
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Красногорский гидроузел будут охранять за 455 тыс. рублей 

Омск Здесь 22 часа назад
Фото: Омск Здесь
Проект строят с 2011 года, работы планируют завершить к 2020 году. По информации портала госзакупок, управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений ищет подрядчика, который займется охраной гидроузла на Иртыше.
Максимальная стоимость контракта составляет 455 тыс. рублей. Охрана в круглосуточном режиме за эти средства будет вестись в течение 41 дня. Пять охранников в свою смену должны следить за тем, чтобы с территории не украли стройматериалы, а также за пожарной ситуацией. Наблюдение должно вестись без перерыва на выходные или праздничные дни.
Добавим что на возведение объекта потратили более 9 млрд рублей. 86% средств были направлены из федеральной казны и 14% — из региональной.
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