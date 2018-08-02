В России увеличили сумму кредита по льготной ипотеке

Как ссобщает Лента.ру , правительство утвердило выдачу льготной ипотеки для семей с четырьмя и более детьми, а также увеличило максимальную сумму кредита в рамках этой программы.

Поправки в законодательство устраняют допущенную в предыдущей редакции неточность, из-за которой льготную ипотеку могли оформить только семьи, где родился второй или третий ребенок.

Изменения коснулись и максимальной суммы кредита. Теперь в регионах семьи, где рождается второй ребенок и последующие дети, могут рассчитывать на шесть миллионов, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 12 миллионов рублей. Ранее лимиты составляли три и восемь миллионов соответственно.

Программу льготного ипотечного кредитования для семей со вторым и третьим детьми в России запустили в начале 2018 года, в ее рамках ставка по кредиту субсидируется до шести процентов годовых.