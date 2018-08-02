Ещё
В России увеличили сумму кредита по льготной ипотеке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

В России увеличили сумму кредита по льготной ипотеке 

Карельские вести 21 час назад
Фото: Карельские вести
Правительство России поменяло правила выдачи льготной ипотеки.
Как ссобщает Лента.ру, правительство утвердило выдачу льготной ипотеки для семей с четырьмя и более детьми, а также увеличило максимальную сумму кредита в рамках этой программы.
Поправки в законодательство устраняют допущенную в предыдущей редакции неточность, из-за которой льготную ипотеку могли оформить только семьи, где родился второй или третий ребенок.
Изменения коснулись и максимальной суммы кредита. Теперь в регионах семьи, где рождается второй ребенок и последующие дети, могут рассчитывать на шесть миллионов, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 12 миллионов рублей. Ранее лимиты составляли три и восемь миллионов соответственно.
Программу льготного ипотечного кредитования для семей со вторым и третьим детьми в России запустили в начале 2018 года, в ее рамках ставка по кредиту субсидируется до шести процентов годовых.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Рост налога на недвижимость решили притормозить С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии выросли на 235 рублей Россияне берут кредиты, чтобы погасить старые долги
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение