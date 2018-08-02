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Кредитные долги россиян растут быстрее зарплат
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Кредитные долги россиян растут быстрее зарплат 

News.ru 12 часов назад
Общая задолженность россиян перед банками за первое полугодие 2018 года достигла 13,3 трлн рублей. Объём кредитования увеличился на 15,9%, а реальные зарплаты граждан при этом стали выше только на 7,6%.
С января по июнь портфель потребительских кредитов пополнил 1,1 трлн рублей. Из общей суммы долгов россиян рекордное количество приходится на Сбербанк — 714 млрд рублей.
При этом граждане стали реже хранить свои сбережения в банках. Так, в мае объём вкладов составлял 7,7%, а уже в июне — 7,1%, передают «Ведомости».
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