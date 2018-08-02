Банки рассказали, на что россияне чаще всего берут кредиты 

Об этом сообщает «РИА Новости».
С начала года главными целями получения кредитов стали рефинансирование старых задолженностей и ремонт жилья. Также россияне обращаются за деньгами для покупки техники и электроники, отпуска и обучения. Кроме того, с начала года возросли размеры займов.
"Мы наблюдаем тенденцию к увеличению суммы кредитования. При этом отмечаем, что население чаще берёт кредиты на суммы не более 500 тысяч рублей", — рассказал представитель ВТБ.
В Сбербанке, МКБ и Альфа-банке добавили, что их клиенты также стали обращаться за более крупными суммами. Причиной роста «среднего чека» представители финансовых организаций называют снижение ставок.