Банки рассказали, на что россияне чаще всего берут кредиты

Об этом сообщает «РИА Новости».

С начала года главными целями получения кредитов стали рефинансирование старых задолженностей и ремонт жилья. Также россияне обращаются за деньгами для покупки техники и электроники, отпуска и обучения. Кроме того, с начала года возросли размеры займов.

"Мы наблюдаем тенденцию к увеличению суммы кредитования. При этом отмечаем, что население чаще берёт кредиты на суммы не более 500 тысяч рублей", — рассказал представитель ВТБ