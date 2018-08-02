Ещё
Банки рассказали, на что россияне чаще всего берут кредиты
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Банки рассказали, на что россияне чаще всего берут кредиты 

Клопс.Ru 21 час назад
Фото: Клопс.Ru
Об этом сообщает «РИА Новости».
С начала года главными целями получения кредитов стали рефинансирование старых задолженностей и ремонт жилья. Также россияне обращаются за деньгами для покупки техники и электроники, отпуска и обучения. Кроме того, с начала года возросли размеры займов.
"Мы наблюдаем тенденцию к увеличению суммы кредитования. При этом отмечаем, что население чаще берёт кредиты на суммы не более 500 тысяч рублей", — рассказал представитель ВТБ.
В Сбербанке, МКБ и Альфа-банке добавили, что их клиенты также стали обращаться за более крупными суммами. Причиной роста «среднего чека» представители финансовых организаций называют снижение ставок.
Клопс.Ru: последние новости
Как получить компенсацию по ипотеке за рождение ребёнка: подробная инструкция от "Клопс" Суммы кредитов россиян растут в два раза быстрее зарплат Застройщик проблемного дома в Васильково возобновил строительство многоэтажки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение