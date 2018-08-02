Ещё
Чистая прибыль BMW в I полугодии снизилась на 2,4%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Чистая прибыль BMW в I полугодии снизилась на 2,4% 

Прайм 21 час назад
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в первом полугодии 2018 года сократилась на 2,4% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составила 4,383 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Прибыль в пересчете на одну акцию составила 6,6 евро против 6,79 евро в первой половине 2017 года. Выручка в годовом выражении уменьшилась на 4% — до 47,717 миллиарда евро. Компания в январе-июне нарастила продажи автомобилей на 1,8%, до 1,242 миллиона машин, из которых на марку BMW приходится 1,059 миллиона машин (рост на 2%). Продажи Mini выросли на 0,1%, до 181,43 тысячи машин, а Rolls-Royce — на 13,1%, до 1,781 тысячи единиц.
Компания отмечает рост объема инвестиций в исследования и разработку. Так, за первое полугодие показатель составил 2,61 миллиарда евро, что на 13% выше показателя годичной давности. Предполагается, что по итогам 2018 года показатель достигнет 7% от выручки компании после 6,2% в прошлом году.
По итогам второго квартала чистая прибыль компании уменьшилась на 6,1%, до 2,082 миллиарда долларов. Прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,13 евро против 3,34 евро во втором квартале 2017 года. Выручка в годовом выражении уменьшилась на 2,9% — до 25,023 миллиарда евро. Во втором квартале компания нарастила продажи автомобилей на 0,7% до 637,878 тысячи машин.
Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.
Прайм: последние новости
Москва заняла 11 место в мире по росту цен на элитное жилье "Аэрофлот": ожидаемо слабые результаты за полугодие по РСБУ Кабмин обсудит выделение 30,6 млрд руб регионам для наращивания их налогового потенциала
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение