Чистая прибыль BMW в I полугодии снизилась на 2,4%

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в первом полугодии 2018 года сократилась на 2,4% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составила 4,383 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на одну акцию составила 6,6 евро против 6,79 евро в первой половине 2017 года. Выручка в годовом выражении уменьшилась на 4% — до 47,717 миллиарда евро. Компания в январе-июне нарастила продажи автомобилей на 1,8%, до 1,242 миллиона машин, из которых на марку BMW приходится 1,059 миллиона машин (рост на 2%). Продажи Mini выросли на 0,1%, до 181,43 тысячи машин, а Rolls-Royce — на 13,1%, до 1,781 тысячи единиц.

Компания отмечает рост объема инвестиций в исследования и разработку. Так, за первое полугодие показатель составил 2,61 миллиарда евро, что на 13% выше показателя годичной давности. Предполагается, что по итогам 2018 года показатель достигнет 7% от выручки компании после 6,2% в прошлом году.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании уменьшилась на 6,1%, до 2,082 миллиарда долларов. Прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,13 евро против 3,34 евро во втором квартале 2017 года. Выручка в годовом выражении уменьшилась на 2,9% — до 25,023 миллиарда евро. Во втором квартале компания нарастила продажи автомобилей на 0,7% до 637,878 тысячи машин.

Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.