Резидент свободного порта Владивосток построит на Камчатке спорткомплекс для мотогонок

ТАСС , 2 августа. Новый резидент свободного порта Владивосток намерен открыть на Камчатке спорткомплекс для мотогонок стоимостью 12 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Минвостокразвития.

"Созданием спортивно-туристического комплекса для проведения мероприятий по мотоциклетным и другим техническим видам спорта займется новый резидент свободного порта Владивосток — компания «Мото Парк Камчатка». Стоимость проекта, по соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», составляет 12 млн рублей", — говорится в сообщении.

Общая площадь спорткомплекса составит 63 тыс. кв. м. Активная фаза строительства начнется в третьем квартале 2019 года после завершения разработки проектной документации.

Новый комплекс будет ориентирован на проведение соревнований высокого уровня, а также тренировок для спортсменов и команд. Сертифицированная трасса длинной около 1,6 км позволит безопасно проводить все виды мотоциклетных соревнований. Технические характеристики объекта предполагают круглосуточную и круглогодичную эксплуатацию. В зимнее время года предполагается использование трасс для снегоходной техники.

В настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 830. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 465 млрд рублей, а в результате выполнения заявленных проектов появится 50,4 тысячи новых рабочих мест.